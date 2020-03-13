Кличко просить Мінінфраструктури закрити авіасполучення з країнами, де поширюється коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Ми всі спостерігаємо за ситуацією, коли до Києва досі прямують рейси з Мілану! У цьому місті, як і у всій Італії, сьогодні дуже складна ситуація і поширюється епідемія коронавірусу. Ми робимо все можливе, аби не допустити поширення хвороби в Києві й Україні. Аеропорти – ворота в нашу країну, і один із перших фільтрів для недопущення інфікованих людей. Припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як у Києві, так і в країні загалом", – наголосив Віталій Кличко.

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Він також нагадав, що з 12 березня в столиці запровадили обмежувальні заходи для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус. Також місто закупило 5 тисяч експрес-тестів, що допоможуть лікарям швидко діагностувати захворювання у пацієнтів.

"Тести ми купуватимемо ще. Також я доручив комунальному підприємству "Фармація" забезпечити комунальні аптеки антисептиками та засобами особистої гігієни в необхідній кількості", – наголосив Кличко.