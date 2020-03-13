Сьогодні з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка повернулася з Італії 8 березня, - Чернівецька ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Чернівецької ОДА.

Як зазначили у відомстві, жінка має ознаки інфекційного захворювання і перебувала в Італії. Вона повернулася додому 8 березня.

Також у інфекційному відділенні перебуває дружина буковинця, у якого вчора, 12 березня, діагностовано COVID-19. Вона почувається добре та не має ознак захворювання. Однак вирішила ізолюватися у медичному закладі, щоб не наражати на небезпеку оточення.

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Таким чином, станом на 13:00 13 березня, в області є 2 підтверджених випадки інфікування коронавірусом.

Всього до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні з підозрою госпіталізовано 6 осіб.