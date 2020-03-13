Зеленський оновив склад РНБО

Зі складу РНБО виключені колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, колишній міністр оборони Андрій Загороднюк, колишній міністр фінансів Оксана Маркарова і колишній Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

На їхнє місце призначені нові члени уряду Денис Шмигаль, Андрій Таран та Ігор Уманський, а також т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова.

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Колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко залишився в РНБО на новій посаді віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. При цьому до складу Радбезу включений його наступник по МЗС Дмитро Кулеба.

Таким чином, до РНБО зараз входять до 16 осіб:

Зеленський Володимир (президент)

Аваков Арсен (МВС)

Баканов Іван (СБУ)

Венедіктова Ірина (ДБР)

Данілов Олексій (секретар РНБО)

Євдокимов Валерій (Служба зовнішньої розвідки)

Єрмак Андрій (Офіс президента)

Кулеба Дмитро (МЗС)

Пристайко Вадим (Кабмін)

Разумков Дмитро (Верховна Рада)

Смолій Яків (НБУ)

Таран Андрій (Міноборони)

Уманський Ігор (Мінфін)

Хомчак Руслан (Генштаб)

Черкаський Ігор (Держфінмоніторинг)

Шмигаль Денис (Кабмін)

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