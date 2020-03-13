Чехія з 16 березня повністю заборонить в'їзд і виїзд з країни

Про це повідомив глава МВС Чехії Ян Гамачек, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Опівночі на понеділок ми забороняємо всім іноземцям в'їжджати до Чеської Республіки і водночас (забороняємо. – Ред.) всім громадянам Чехії залишати чеську територію", - наводять західні ЗМІ слова глави МВС Чехії Яна Гамачека.

Раніше в Чехії виявили 117 випадків захворювання коронавірусом.

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Станом на 13 березня кількість заражених коронавірусом у світі перевищує 128 тис. осіб, зафіксовано понад 4,7 тис. летальних випадків. У той же час близько 70 тис. осіб вилікувалися.