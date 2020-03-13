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13.03.20 14:32

Київ замовив ще 100 тисяч експрес-тестів для діагностики коронавірусу, - Кличко

Столична влада замовила ще 100 000 експрес-тестів на коронавірус.

Київ замовив ще 100 тисяч експрес-тестів для діагностики коронавірусу, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі радіо "НВ".

"На той випадок, якщо кількість хворих у столиці буде великою, ми вже замовили 100 000 швидких тестів, що невдовзі будуть у Києві. Щоб ми були підготовленими і могли оперативно здійснювати діагностику в разі потреби", – сказав Кличко.

Водночас він зазначив, що на сьогодні в Києві не зареєстровано випадків захворювання на коронавірус.

Кличко наголосив, що Київ вживає всіх можливих превентивних заходів для упередження можливого поширення вірусу Covid-19.

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Із 12 березня в столиці запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Особливу увагу столична влада приділяє й безпеці в громадському транспорті. Увесь рухомий склад громадського транспорту столиці, в тому числі й метро, двічі на день обробляють дезінфікуючими засобами – перед подачею на маршрути та в кінці зміни.

Нагадаємо, раніше мер Києва звернувся до Міністерства інфраструктури України та керівництва аеропорту "Бориспіль" із пропозицією закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.

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