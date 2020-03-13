Молдова закрила авіасполучення з Іспанією та Францією і призупинить його для інших країн Європи з 15 березня

Таке рішення в п'ятницю, 13 березня, ухвалила Національна комісія з надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я Молдови, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Ми оцінили ситуацію і змушені вжити більш радикальних і необхідних заходів, рекомендованих у таких ситуаціях. Тому, згідно з рішенням комісії, від сьогодні з 12 години ночі припиняються польоти ще у дві країни, де спостерігається епідемія коронавірусу, - Іспанію та Францію", - зазначив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку.

Він також додав, що з неділі (15 березня), з 12 години ночі також припиняється повітряне сполучення з іншими європейськими країнами.

Іноземців на борт літаків, що летять у Молдову, не пускатимуть - за винятком акредитованих дипломатів, осіб без громадянства та іноземців, які постійно проживають у Молдові.

Що стосується закриття наземних митних пунктів, то, за словами прем'єра, ведуться консультації з владою України та Молдови, де також вирішили закрити низку прикордонних пропускних пунктів.

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