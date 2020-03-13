Мешканця Бердичева, який повернувся з Італії, перевіряють на коронавірус, - голова Житомирської ОДА Бунечка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"Вранці надійшла інформація з Бердичева, що пацієнт, для запобігання негативних наслідків, повідомив лікарів про свій стан та власноруч, власним автомобілем доїхав до інфекційного відділення. Відомо, що він відпочивав декілька тижнів в Італії. Усі аналізи отримано, найближчим часом повідомимо про їхні результати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік відпочивав в Італії кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на COVID-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

У місті Радомишль Житомирської області, де зафіксували випадок зараження коронавірусом, припиняють рух транспорту і закривають ринки.

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