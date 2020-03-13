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13.03.20 14:56

Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус: за добу кількість інфікованих у країні потроїлася

Уряд Болгарії запровадив надзвичайний стан в країні на 30 днів через коронавірусну інфекцію.

Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус: за добу кількість інфікованих у країні потроїлася

"Болгарія оголосила надзвичайний стан, надавши уряду надзвичайні повноваження після того, як кількість випадків коронавірусу в країні потроїлася за добу", - пише bloomberg, передає Цензор.НЕТ

За інформацією міністерства охорони здоров'я Болгарії, в країні зафіксовано 23 підтверджених випадків зараження вірусом, в тому числі один летальний.

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Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов домагається права залучати поліцію для затримання пацієнтів, які рано виходять з карантину (після того, як це зробили 14 осіб).

Нагадаємо, перші два випадки зараження корона вірусом у Болгарії були зафіксовані 8 березня.

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