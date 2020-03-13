Коронавірус: кількість інфікованих у світі 135,467 тис. осіб, померлих - 4981, в Україні зафіксовано 3 випадки захворювання

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 15 113, одужали - 1045, померли 1016 осіб; Іспанії - 3864, одужали - 189, померли 90; Німеччині - 3059, одужали - 46, померли 6; Франції – 2882, одужали - 12, померли 61.

У материковому Китаї - 80 945 хворих (померли 3180 тис.), Ірані - 10 075 (429), Південній Кореї - 7869 (66).

За даними ДСНС, загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання на коронавірус COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1.

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