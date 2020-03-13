Не користуйтеся ситуацією з коронавірусом, щоб протягнути низку антиукраїнських рішень в інтересах Москви, - фракція "ЄС" звернулася до влади

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві фракції "Європейська Солідарність".

"Рішення" є категорично неприйнятним, оскільки повністю ігнорує безпекову складову та всупереч Мінським домовленостям концентрується виключно на політичних питаннях. Більш того, цим "Рішенням" визнається правосуб’єктність російських окупантів як окремої переговорної одиниці, а наша команда їхній легітимізації протидіє шостий рік і ніколи на це не погоджувалася. Російська Федерація, яка де-юре і де-факто є агресором проти України, цим "Рішенням" ставиться на один щабель із ФРН, Францією та ОБСЄ. Таким чином, кремлівська версія про "внутрішній конфлікт в Україні" отримує визнання з боку самої України, а Росія видає себе за "миротворицю"", - йдеться в повідомленні.

У "Європейській Солідарності" зазначають, що немає жодного сумніву, що згоду на підписання цього документа дав особисто Володимир Зеленський… Але у нього ще є шанс публічно відмежуватися від цього "Рішення".

"Схоже, в пам’яті Зеленського ті червоні лінії, що напередодні Нормандського саміту в Парижі накреслило йому суспільство, потьмяніли. І тому назріває потреба навіть у цих надскладних умовах, ще раз зібратися, щоби їх поновити. Тож застерігаємо владу, яка виявилася абсолютно неспроможною підготувати країну до атаки коронавірусу, – не користатися ситуацією, пов’язаною із обмеженням масових заходів, щоб протягнути низку антиукраїнських рішень в інтересах Москви. Закликаємо Францію, Німеччину та ОБСЄ не підтримувати "Рішення", оскільки воно суперечить національним інтересам України та виписано на користь Росії", - підкреслили у фракції "Європейська Солідарність".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

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