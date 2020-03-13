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13.03.20 15:45

Через епідемію коронавірусу частину китайського обладнання у 85 швидких для Одеської області замінять корейськими та європейськими аналогами

ТОВ "ВІДІ ЮНІКОМЕРС", яке є переможцем тендера на поставку 85 автомобілів швидкої допомоги для КУ "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф", було вимушене замінити деяке устаткування в машинах на краще, через затримку в постачанні обладнання з боку субпідрядників. Затримка була викликана спалахом епідемії коронавірусу (COVID-19), який, як відомо, вплинув на постачання промислових та споживчих товарів з Китаю, а також виробничі ланцюги у більшості країн світу.

Через епідемію коронавірусу частину китайського обладнання у 85 швидких для Одеської області замінять корейськими та європейськими аналогами

Як вже повідомлялося, опікуючись своєю репутацією як надійного партнера, ТОВ "ВІДІ ЮНІКОМЕРС" ухвалило рішення запропонувати замовнику здійснити поставку 85 автомобілів швидкої медичної допомоги, замінивши обладнання на таке, що має кращі характеристики і повністю відповідає встановленим замовником вимогам, передає УНІАН.

Зокрема, замість низки елементів китайського виробництва будуть встановлені аналоги корейських, турецьких та європейських виробників. В окремих випадках йдеться про значне покращення рівня обладнання, що забезпечує зручніші умови роботи медперсоналу та більший комфорт при транспортуванні пацієнтів. Сам перелік обладнання і ціна договору залишаються незмінними. Наголошуємо, що будь-які повідомлення про те, що ТОВ "ВІДІ ЮНІКОМЕРС" не виконає договір або відмовиться від його виконання, не відповідають дійсності та є свідомим поширенням фейків та завданням шкоди діловій репутації компанії. ТОВ "ВІДІ ЮНІКОМЕРС" має намір звернутися до правоохоронних органів з метою встановлення авторів та замовників фейкових публікації, що були поширені вранці 12 березня. Крім того, ТОВ "ВІДІ ЮНІКОМЕРС" публічно звертається до Прокуратури Одеської області з проханням спростувати поширену неправдиву інформацію в частині, яку повідомило нібито "джерело" у відомстві. Підкреслюємо, що всі запропоновані ТОВ "ВІДІ ЮНІКОМЕРС" заміни обладнання зроблені у повній відповідності до вимог чинного законодавства та згідно з передбаченими на такі випадки процедурами.

Відповідно до п.3 ч.4 Закону України "Про публічні закупівлі" умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Наявні документи підтверджують кращі технічні параметри обладнання, яке встановлюється на заміну визначеному в попередній специфікації, та про його відповідність вимогам замовника. А отже, Одеська область отримає 85 автомобілів швидкої допомоги з медичним обладнанням покращених характеристик без додаткових витрат з бюджету. Довідка: ТОВ "ВІДІ ЮНІКОМЕРС" входить до групи VIDI, кінцевими бенефіціарними власниками якої є брати Віталій та Олег Джуринські. На сьогодні група VIDI займає долю у 5,6 % автомобільного ринку України. На підприємствах групи, які неодноразово відзначалися як сумлінні платники податків, працюють близько 1000 осіб.

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