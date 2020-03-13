"Моліться Богу вдома і все буде добре", - Данілов закликає уникати великого скупчення людей, включно з богослужіннями в храмах

Про це він заявив на брифінгу сьогодні, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу вам сказати, шановні друзі, моліться Богу вдома і все буде добре, не ходіть зараз там, де велике скупчення людей. ... Як я можу вам заборонити ходити до церкви?" - зазначив Данілов.

На запитання журналістів про те, що на навчальні заклади карантин поширюється, а що робити з церквою, Данілов відповів: "Навчальними закладами займається відповідне міністерство, якби було міністерство Бога, я б вам сказав, що давайте будемо про це говорити".

Нагадаємо, що з 12 березня в Києві з метою запобігання можливому поширенню коронавірусу нового типу вирішили ввести план протиепідемічних заходів та обмежень.

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