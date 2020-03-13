Єрмак: Україна свого часу в Мінську взяла на себе зобов'язання погоджувати низку питань з "представниками" ОРДЛО

Про це Єрмак сказав на брифінгу в ОП в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це рішення ще не ухвалено, і це дуже важливо. Але сторони-учасники Тристоронньої контактної групи зафіксували необхідність і можливість, що важливо, ухвалення такого рішення", - сказав він.
Єрмак нагадав, що відповідно до пакету Мінських домовленостей, які нова влада отримала "у спадок" від попереднього керівництва держави, Україна взяла на себе зобов'язання узгодити декілька питань.
"Насамперед конституційну реформу в частині децентралізації та питання, що стосується місцевих виборів, з представниками, наголошую, окремих районів Донецької та Луганської областей України в рамках Тристоронньої контактної групи. Тобто є необхідність узгодження цих питання", - наголосив він.
Як повідомлялося раніше, у Мінську підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.