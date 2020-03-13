COVID-19 в ОРДЛО завезла жінка, яка повернулася через Москву з Китаю, - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив на брифінгу за результатами засідання РНБО.

"Там зараз відбувається операція наших Об'єднаних сил, є особливий перетин кордону. Справді, Служба зовнішньої розвідки та інші наші підрозділи мають інформацію про те, що на території окупованої Донецької і Луганської областей є зареєстровані випадки поширення коронавірусу", - заявив він.

Секретар РНБО зазначив, що розуміє, звідки коронавірус з'явився в ОРДЛО.

"Жінка хвора повернулася через Москву з Китаю, їхала мікроавтобусом з Москви і таким чином все це там відбувалося", - додав Данілов.

Як повідомлялося раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що за попередніми даними в окупованій Горлівці зареєстровано 12 випадків захворювань коронавірусом.

За даними ДСНС, загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання на коронавірус COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1. 71-річна хвора в Житомирській області померла 13 березня. Вона пізно звернулася до лікарів.

Станом на день 13 березня у світі зареєстровано 135 467 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), з них 4981 - летальний, одужали 69 645 осіб.

Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 15 113, одужали - 1045, померли 1016 осіб; Іспанії - 3864, одужали - 189, померли 90; Німеччині - 3059, одужали - 46, померли 6; Франції – 2882, одужали - 12, померли 61.

У материковому Китаї - 80 945 хворих (померли 3180 тис.), Ірані - 10 075 (429), Південній Кореї - 7869 (66).

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зупинити коронавірус неможливо, можна лише сповільнити його поширення.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.