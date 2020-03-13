Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.03.20 16:35

Про правове визнання "представників" ОРДЛО і прямі переговори з ними не йдеться, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що Україна не піде на правове визнання "представників" окремих районів Донецької та Луганської областей та прямі переговори з ними.

Про правове визнання "представників" ОРДЛО і прямі переговори з ними не йдеться, - Єрмак

Про це Єрмак сказав на брифінгу в ОП у п'ятницю у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу наголосити, з повною відповідальністю, що жодних кроків, які на сьогодні створювали б правове поле для представників так званих ОРДЛО, їх визнання, не існує. Жодних прямих переговорів - про це не йдеться", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленського і Єрмака судитимуть за державну зраду, - журналіст Шуклінов про "консультативну раду" щодо Донбасу

Єрмак пояснив, що йдеться про створення платформи, в рамках якої громадяни України, які проживають сьогодні і на контрольованій, і на неконтрольованій території України, можуть спілкуватися щодо питань, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей.

Як повідомлялося раніше, у Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100