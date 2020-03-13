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13.03.20 17:06

Зеленський підписав закон про повну загальну середню освіту

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повну загальну середню освіту, ухвалений Верховною Радою 16 березня.

Зеленський підписав закон про повну загальну середню освіту

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

Закон гарантує рівний доступ до освіти для учнів, забезпечує педагогічну автономію вчителів і передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів, зазначили в міністерстві.

"Документ надає вчителям реальну автономію в створенні програм, розробці систем оцінки, відкриває широкі можливості для підвищення кваліфікації і зростання їхньої зарплати", - сказано в повідомленні.

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Крім цього, учні зможуть вибирати навчальні предмети і "будувати індивідуальні освітні траєкторії", а їхні батьки отримають право ініціювати в школі позаплановий інституційний аудит.

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