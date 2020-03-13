МОЗ пропонує Раді узаконити можливість дистанційної роботи на період карантину

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Ми давно рекомендували роботодавцям перевести людей на цей період на дистанційну роботу. Ми ініціюємо розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради законопроєкт, який дозволить прописати в Кодексі законів про працю право і можливість працювати дистанційно на період введення карантинних заходів", - сказав він.

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Ляшко додав, що таке рішення унеможливить будь-які спекуляції з цього приводу.

"Карантин ми вводимо з метою зменшення масових скупчень людей", - додав він.

Нагадаємо, раніше МОЗ рекомендував відпускати працівників на дистанційну роботу.