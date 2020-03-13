COVID-19 виявлено у президента Бразилії Болсонару

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це інформує бразильське видання O Dia.

Перший тест дав позитивний результат.

Результати другого тесту, який має підтвердити або спростувати результат, очікуються увечері 13 березня, зазначає видання.

Напередодні, 12 березня, коронавірус виявили у прессекретаря Болсонару.

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Інфікування Болсонару - це перший випадок зараження коронавірусом серед світових лідерів. Також відомо про зараження міністра культури Франції Франка Рістер і дружини прем'єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо.

За даними ДСНС, всього станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1. 71-річна хвора в Житомирській області померла 13 березня. Вона пізно звернулася до лікарів.

Станом на день 13 березня, у світі зареєстровано 135 467 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом (COVID-19), з них 4 981 - летальні, одужали 69 645 людини.

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Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 15 113, одужали - 1045, померли 1016 осіб; Іспанії - 3 864, одужали - 189, померли 90; Німеччині - 3059, одужали - 46, померли 6 хворих; Франції - 2 882 одужали - 12, померли 61.

У материковому Китаї - 80 945 хворих (померли 3180 тис.), Ірані - 10 075 (429), Південній Кореї - 7 869 (66).

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зупинити коронавірус неможливо, можна лише сповільнити його поширення.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 14 до 21 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

10 березня під Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що поширення коронавірусу із Китаю дає підстави говорити про загрозу пандемії.