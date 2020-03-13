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13.03.20 17:44

На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять національну платформу примирення Сивохо і путінську конституцію

Сьогодні, 13 березня, о 21:00, в соціально-політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", обговорять, як зміни в Конституції РФ можуть вплинути на Україну, що буде з Донбасом і чи зможе Сергій Сивохо запустити національну платформу примирення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Михайло Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);

Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга народу";

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";

Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність";

Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005), лідер партії "Сила і честь";

Марк Фейшин, юрист, громадський діяч;

Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна";

Олесь Доній, політичний діяч.

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