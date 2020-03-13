Єрмак став першим українським чиновником, який підписав спільний документ із терористами, - Седлецька. ДОКУМЕНТ

Про це пише на своїй сторінці в Фейсбуці журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше посадовець України підписав спільний документ із бойовиками "ЛДНР". До цього з ними зустрічалися тільки ті представники України, які не мали офіційних владних посад, які не були на держслужбі", - написала вона.

Седлецька звернула увагу, що поруч із підписом Єрмака не зазначено його посаду, там стоїть тільки слово "Згоден". Такий самий вигляд має підпис під документом заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

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"Голова ОП Андрій Єрмак підписався під одним документом із представниками угруповань "ЛДНР" - Ніконоровою і Дейнегою. Другий, до речі, перебуває в розшуку СБУ, на нього є постанова суду на затримання за підозрою в захопленні державної влади і тероризмі", - додала Седлецька.

Як повідомлялося раніше, у Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.