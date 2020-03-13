Адвокат розкрив подробиці записів із кабінету Труби

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook пише адвокат Олег Бабич, коментуючи останню порцію записів із кабінету ексглави ДБР Романа Труби. За словами Бабича, він виступав адвокатом у скандальній справі, яку обговорюють Труба і начальник патронатної служби ДБР Удовиченко.

"Сьогодні опубліковано чергову викривальну порцію записів із кабінету ексглави Державного бюро розслідувань Романа Труби та начальника його патронатної служби Олександра Удовиченка. Обговорюється історія кримінальної справи, де я виступаю адвокатом... Удовиченко повідомляє шефу, що підлеглі зовсім розперезалися. Вирішили провести обшук у судді Печерського суду Бусик. Причому за явно сфабрикованою справою, яку, нібито, було ініційовано з подачі слідчого Нацполіції Євгена Шевцова і його колег. Удовиченко пояснює, що Шевцов воює з блогерами, поліція порушила проти журналістів кримінальну справу, провела обшуки, вилучила майно. А суддя майно блогерам повернула. За це 5 липня 2019 року ДБР щодо судді зареєструвала кримінальне провадження. За словами Удовиченка, справу відкрили, щоб чинити на Бусик психологічний тиск і показово її покарати", - пише Олег Бабич.

За його словами, вердикт судді був правомірним, оскільки немає рішення Апеляційного суду, яке б його скасовувало. Однак співробітники ДБР за спиною керівництва продовжували чинити на суддю психологічний тиск.

"Слідчий, який ініціював обшуки у судді, раніше сам працював в Одеській Нацполіції (його колеги зараз трудяться в главку і ведуть цю ж справу), його науковим опонентом, є колегою Шевцова - заступника начальника Головного слідчого управління НПУ. Прокурор, який узгодив це клопотання, не повірите, теж працював слідчим в ГСУ НПУ, начальником 2 відділу. Шановний пан Шевцов зараз обіймає посаду заступника начальника управління - начальника 2 відділу. Збіг? Так що, здається, могли спрацювати старі полицейські зв'язки. Слід зазначити, що обшуки у судді так і не провели - слідчий суддя відмовився підтримати клопотання представника ДБР", - пише адвокат.

Як повідомляють ЗМІ, 13 березня в телеграм-каналі "Трубу-прорвало" опубліковано чергову порцію аудіозаписів із кабінету колишнього директора ДБР Романа Труби. На записі голоси, схожі на голос Труби і глави його патронатної служби Олександра Удовиченка, з використанням ненормативної лексики обговорюють обшук у судді Бусик, який було ініційовано, проте не узгоджено з керівництвом ДБР.

"19 вересня 2019 Труба й Удовиченко вирішили "розповісти" українському суспільству як розслідується відома "справа Шевцова", - сказано в повідомленні.