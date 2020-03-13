Епіцентр пандемії COVID-19 тепер у Європі, - ВООЗ

Про це заявив на пресконференції в Женеві голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європа тепер стала епіцентром пандемії COVID-19", - сказав він.

За словами Гебреєсуса, тепер на європейські країни припадає більше випадків зараження і летальних випадків, ніж на всі інші країни світу разом узяті, якщо не брати до уваги Китаю.

Гебреєсус також повідомив, що за даними ВООЗ, у світі зараз налічується понад 130 тис. випадків зараження коронавірусом.

Раніше на цьому тижні ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з продовженням поширення коронавірусу.

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