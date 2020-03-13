Суд відправив під домашній арешт "азовця" Тамаріна, затриманого у справі про зрив презентації Сивохо

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна" в Печерському районному управлінні поліції повідомили, що як запобіжний захід для "азовця" Тамаріна було обрано цілодобовий домашній арешт.
Інформації про запобіжні заходи для ще двох затриманих немає.
Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.
13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохо - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.
Також прокуратура просила суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо.