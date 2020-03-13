Панікувати треба було в січні: уряд запізнився, тепер епідемію потрібно блокувати власними зусиллями, - Степанов

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Степанова, вже в січні "уряд здорової людини" мав змінити закон про державні закупівлі, почати закривати кордони, забезпечити українців засобами захисту та провести для них інформаційну кампанію. Тоді до сьогодні можна було б уже приймати рішення про виділення коштів для підтримки економіки.

"Що маємо по факту:

- Щодо скасування тендерів Уряд збиратиметься тільки наступної середи.

- Сполучення з країнами, де коронавірус вже давно вбиває людей сотнями, закривають ПІСЛЯЗАВТРА.

- Всюди паніка, бо ніхто нічого не знає, а що робити – не розуміє, тому скуповує гречку.

- Лікарі досі не знають алгоритмів роботи з коронавірусом.

- Ані масок, ані ЗІЗ (Засобів індивідуального захисту. - Ред.) зі свічкою в руках не знайдеш. Тупо немає", — написав Степанов.

- Реалізація ж цього пункту під великим питанням.

"Нам насправді пощастило: вірус дістався нас одними з останніх. І була можливість зіграти на випередження, зважаючи на чужі помилки. Але ми цього не зробили. І це зволікання "коштуватиме" українцям дорого", - додав ексглава ОДА.

Степанов, який закінчив Донецький медуніверситет за фахом "хірург", радить українцям самим вжити заходів, щоб не заразитися.

"Скасуйте усі переміщення та масові зустрічі. Користуйтеся масками, у кого є. Мийте руки. Тримайте в автівці та на робочому столі антисептики. Замість метро пройдіться пішки, вже тепло. Роз’яснюйте і батькам та літнім родичам, що від громадського транспорту зараз треба відмовитись", — написав він.

На думку Степанова, єдиний варіант "хеппі-енду" для українців — блокування епідемії власними зусиллями.

"Інших немає. Країна не готова. А нам це треба пережити", — підсумував він.



