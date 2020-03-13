Громадянка України Малишева померла від коронавірусу в Італії, - соцмережі

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомила користувач Оксана Федьків, яка раніше писала про госпіталізацію українки.

"Наша українка, Раїса Малишева (07.08.1954 р. народження). Яка працювала на законних підставах та з усіма документами у м.Ровато провінції Брешія. Чотири дні тому була госпіталізована до однієї з лікарень м. К'ярі з підозрою на COVID-19 (коронавірус) . Сьогодні діагноз було підтверджено. Жінка перебуває в реанімації, інтубована, у дуже тяжкому стані", - написала Федьків 12 березня.

13 березня Федьків написала: "Вічна пам'ять Раїсі!"