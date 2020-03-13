Домовленості та їхнє виконання - дві великі різниці, - Клімкін про підписані Єрмаком і Кучмою у Мінську документи

Про це Клімкін написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Це дуже великий крок у сторону Росії та її "хотєлок". Текст написаний так, що формально-юридичне визнання там відсутнє, але фактично це визнання суб’єктності окупаційних адміністрацій", - написав ексглава МЗС.
Клімкін нагадав, що до сьогодні дня єдиною легітимною владою на окупованих територіях в юридичному полі України була і залишалася влада, обрана в 2010 році.
"По-друге, проблема ще й у встановленні "регламенту"і чітких "процедур" функціонування цієї "ради", на що ми ніколи не погоджувалися навіть для ТКГ у Мінську. Тобто, ця "рада" стає де-факто формальним органом. По-третє, це створює і зміцнює логіку "внутрішнього конфлікту" в Україні, а Росії відводить роль посередника і медіатора, такого самого як Німеччина та Франція. До речі хтось подумав, як це відіб’ється на наших справах у міжнародних судах?", - додав він.
На думку ексміністра, підписані сьогодні домовленості дозволяють Росії саботувати роботу Тристоронньої контактної групи, залишивши реально працюючою тільки спільну з терористами "раду". Німеччина і Франція навряд чи заперечуватимуть проти цього, припустив Клімкін.
"Чи означає це, що тепер все піде виключно за російським сценарієм? Це питання насправді ключове і залежить від Володимира Зеленського. Досягнення домовленостей це одне, а їх виконання - інше. Домовленості та їхнє виконання - дві, як кажуть в Одесі, великі різниці", - підсумував Клімкін.
Нагадаємо, 11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у Фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносельська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.