У Великій Британії на рік перенесли місцеві вибори через загрозу коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Місцеві вибори та вибори мерів у Англії будуть перенесені на рік – до травня 2021-го – через епідемію коронавірусу", - сказано в повідомленні.

В уряді Великої Британії прийняли таке рішення, оскільки вважають, що проводити ці вибори у травні було б величезним ризиком.

За останніми данними, загальна кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Великій Британії зросла до 798. Представники Міністерства охорони здоров'я заявили, що, на їхню думку, фактичне число інфікованих може становити до 10 тис. осіб. Загальна кількість померлих в країні в результаті коронавірусу становить 10 осіб.

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