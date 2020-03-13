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13.03.20 21:39

"Звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - депутатка від СН Богуцька про карантин

"Слуга народу" Єлизавета Богуцька, педіатр за освітою, міркує про введення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - депутатка від СН Богуцька про карантин

Своїми роздумами вона поділилася в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо високі температури вбивають Корону, то народу необхідні регулярна лазня, алкоголь і секс. Три разом процедури не рекомендується, бо можна померти від серцевої недостатності. Бережіть себе!" - написала Богуцька.

Незабаром вона додала ще один пост про несподівані наслідки карантину.

"Кажуть, що вірус помирає на відстані 1 метра. Кажуть, що карантин мінімізує поширення вірусу. Кажуть, що два тижні карантину сприятимуть демографічному прориву. Скажіть, звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - запитує депутатка.

Звідки зявляться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр? - депутатка від СН Богуцька про карантин 01
Звідки зявляться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр? - депутатка від СН Богуцька про карантин 02

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