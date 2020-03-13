"Якби мене не звільнили, я би пішов у відставку сьогодні", - ексміністр оборони Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Загородюнюк зазначив: "Це не "внутрішній конфлікт". Це - агресія РФ. Всі ці роки Росія намагалася стати посередником, а не єдиною причиною війни.
Якби мене не звільнили тиждень тому, день моєї відставки був би сьогодні.
Нагадаємо, 11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у Фейсбуці запостили зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносельська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.