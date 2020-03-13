"Ні про яке визнання "ЛНР" і "ДНР" у будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути", - заступник голови фракції СН Кравчук

Про це написала в Фейсбуці заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"З консультативною радою в рамках Мінського процесу виникли певні непорозуміння, в тому числі і в нашій фракції. Але найголовніше, що станом на сьогодні ще нічого не сталося і ніяких остаточних рішень не ухвалено. Є лише протокол про наміри", — зазначила вона.
Кравчук стверджує, що мета створення ради - "скасувати монополію керівників маріонеткових республік в переговорах в Мінському процесі". Рада, за її словами, може складатися наполовину з жителів окупованих територій і наполовину з тих, хто звідти поїхав.
"Ні про яке визнання "ЛНР" і "ДНР" в будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути", — написала Кравчук.
Політик нагадала, що консультації з представниками ОРДЛО з питання змін до Конституції передбачені Мінськими угодами.
"Ми вважаємо, що якщо вже успадковані домовленості зобов’язують Україну з кимось консультуватися, то точно краще це робити не з ватажками бойовиків", — пояснила вона.
"В міжнародно-правовому плані нічого по суті не змінюється. Залишається мінський процес, який триває роками. Україна не веде перемовин із ОРДЛО, як і не вела раніше", — наполягає Кравчук.
Консультативна рада, за її словами, задумана як дорадчий орган при політичній підгрупі в Мінську. Її буде створено 25 березня і її рішення матимуть рекомендаційний характер.
"Буквально нещодавно закінчилася зустріч депутатів з Андрієм Єрмаком. Всі питання було обговорено, всі розбіжності зафіксовано. Вирішили більш тісно і ретельно взаємодіяти на регулярній та системній основі з усіх питань, що стосується мирного процесу", - додала Кравчук.
Нагадаємо, 11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у Фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносельська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.