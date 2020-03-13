Загиблого на Донбасі молодшого сержанта Віктора Солтиса поховали на Кіровоградщині

Церемонія прощання відбулася в селі Володимирівка Петрівського району Кіровоградської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Віктор Миколайович Солтис (позивний АК) - молодший сержант, командир бойової машини-командир відділення 131-го окремого розвідувального батальйону.

Він загинув 10 березня вранці в районі населеного пункту Піски Ясинуватського району Донецької області, коли протитанкова керована ракета терористів влучила у вантажну машину ГАЗ-66.

Віктор Солтис народився 02.10.1986 року. Закінчив Жовтоводське профтехучилище за спеціальністю "маляр-штукатур". У 2017 році вступив на військову службу за контрактом, черговий контракт підписав 01.07.2018.

У нього залишилися мати, сестра, дружина і дві дочки.

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