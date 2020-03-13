Пропонуємо відкрити аптеки для кримчан у Херсонській області на кордоні з окупованим півостровом, - представник президента в АРК Кориневич

Як передає Цензор.НЕТ, про це представник президента в АРК Антон Кориневич сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії.

"Ми вважаємо, що наші громадяни в Криму мають повне право приїхати на материкову частину України й отримати необхідні послуги, провідати родичів або друзів. Ми також вважаємо, що на контрольно-пропускних пунктах слід відкрити аптеки, тому що знаємо про проблеми з якістю російських ліків і цінами на них. Ми це реалізуємо. Поки що не вирішено питання, на балансі якого органу державної влади утримуватимуться сервісні зони", - сказав Кориневич.

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Він зазначив, що цей проєкт вже узгоджено, і єдине питання полягає в тому, коли саме його буде запущено.

"Він (проєкт) розрахований як на жителів Херсонської області, так і на жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ми хочемо, щоб кримчани 24 години на добу, 7 днів на тиждень могли отримати професійну консультацію українських лікарів, тому що на півострові є проблеми як із якістю медичних послуг, так і з кількістю лікарів", - зазначив Кориневич.

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