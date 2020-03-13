В аптеках будуть маски і дезінфектори за доступними цінами, - Зеленський

Про це він сказав у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми провели розмову з виробниками, постачальниками й аптекарями. Є речі, на яких не можна заробляти: це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек у достатній кількості і за доступною ціною", - пообіцяв президент.
Зеленський вказав, що держава економічно простимулює запуск виробництва засобів індивідуального захисту.
"Я також прошу постачальників і роздрібні мережі не спекулювати на цінах на продукти і не наживатися на людях", - заявив він.