В аптеках будуть маски і дезінфектори за доступними цінами, - Зеленський

Про це він сказав у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми провели розмову з виробниками, постачальниками й аптекарями. Є речі, на яких не можна заробляти: це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек у достатній кількості і за доступною ціною", - пообіцяв президент.

Зеленський вказав, що держава економічно простимулює запуск виробництва засобів індивідуального захисту.

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"Я також прошу постачальників і роздрібні мережі не спекулювати на цінах на продукти і не наживатися на людях", - заявив він.

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