Терористи здійснили обстріл наших позицій під Кримським, поранено одного воїна. ЗСУ дали адекватну вогневу відповідь, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Противник вів обстріл з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, внаслідок чого один український захисник зазнав дотичне осколкове поранення голови. Евакуаційною технікою військового доставлено у військово-медичний заклад, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу.
Такі злочинні дії російських окупантів укотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей.
Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".