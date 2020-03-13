Всі інфекційні медустанови будуть забезпечені тестами на коронавірус, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уряд виділяє гроші на засоби індивідуального захисту.

"Найближчим часом інфекційні медустанови в кожному регіоні України будуть повністю забезпечені експрес-тестами для визначення коронавірусу. Постановою Кабінету Міністрів України вже виділено 100 млн грн на засоби індивідуального захисту. У разі необхідності буде негайно виділено 500 млн грн на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою", - сказав Зеленський.

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Президент додав, що Інститут молекулярної біології НАНУ невідкладно виготовить 200 тис. експрес-тестів для виявлення коронавірусу.

За його словами, з державного резерву в установи охорони здоров'я передано 10 млн масок.

Також для проведення тестування в регіонах України використовуватимуться пересувні лабораторії.