Тимчасова заборона масових заходів - це не посягання на свободу мирних зібрань, а турбота про громадян, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні з приводу протистояння коронавірусу.

"Також хочу відповісти деяким політикам: якби ми боялися думки суспільства, мітингів, ми б не відкривали вулицю Банкову. Тимчасова заборона масових заходів - це не посягання на конституційне право на протест, це турбота про здоров'я українців", - сказав він у своєму зверненні.

"Нехай ситуація стабілізується, захворювань буде менше, захворюваність в цілому піде на спад, і тоді будемо мітингувати собі на здоров'я", - зазначив Зеленський.

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