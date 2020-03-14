Зеленський закликав українців не панікувати у зв'язку з коронавірусом, дотримуватися гігієни і самоізолюватись у разі навіть легких симптомів

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Від кожного з нас дуже багато залежить. Кожна людина, у якої проявляються навіть легкі симптоми захворювання, має самоізолюватись протягом щонайменше семи днів і обов'язково звернутися до сімейного лікаря", - сказав він у своєму зверненні до українського народу, опублікованому на його сторінці у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

Зеленський закликав українців дотримуватися простих заходів особистої гігієни: мити руки з милом ретельно і не менше 30 секунд, користуватися антисептиком; вітатися, не тиснучи руки і не цілуючи один одного в щоки, дотримуватися дистанції в один метр.

"Варто пам'ятати, що гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу. Необхідні критичне мислення, холодна голова і заходи гігієни. Окрім іншого, потрібна й інформаційна гігієна. Не ведіться, будь ласка, на провокації інтернет-аферистів, які за гроші хочуть просто посіяти паніку серед нас, серед українців. Вірус паніки гірший за коронавірус", - зауважив він.

Президент підкреслив, що українці пережили і їх не здолали "пташиний грип, свинячий грип та іспанський грип". "Ми сильні, і у нас все буде добре! Бажаю вам 36,6. Будьте здоровими, дорогі українці!" - сказав він.

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