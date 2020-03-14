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14.03.20 10:11

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors підтвердило рейтинг України на рівні "В" зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors підтвердило довгострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B", короткострокові рейтинги "B" і рейтинги за національною шкалою "uaA", прогноз за ними "стабільний".

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors підтвердило рейтинг України на рівні "В" зі стабільним прогнозом

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Попри зміцнення фундаментальних факторів, включно зі збільшенням валютних резервів, скромним дефіцитом бюджету і скороченням державного боргу до ВВП, Україна стикається з ризиками, пов'язаними з погіршенням ситуації у світовій економіці та фінансах", - наголошується в повідомленні агентства в ніч на суботу.

S & P додає, що неясними наразі є наслідки нещодавніх перестановок в уряді для динаміки реформ в Україні і відносини країни з ключовими кредиторами.

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