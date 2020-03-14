Ворог 13 березня 6 разів обстріляв позиції ОС, тричі - від початку цієї доби, поранено бійця

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Цензор.НЕТ.
Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі поблизу населеного пункту Лебединське обстрілювали з мінометів калібру 82 мм (ворог випустив 11 мін), а також вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч із населеним пунктом Славне зі станкового протитанкового гранатомета – 5 пострілів, а також противник здійснив обстріл із великокаліберного кулемета; неподалік Новомихайлівки зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів, а також противник вів вогонь зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли, а саме: неподалік Оріхового - з 82-мм міномета (8 мін); поруч із Кримським - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Окрім цього, противник здійснив обстріл із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
13 березня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції ОС.
Два обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм (3 міни), а також було зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Шуми - з 120-мм мінометів (6 мін), 24 міни з мінометів калібру 82 мм, а також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів.
За поточну добу втрат немає.