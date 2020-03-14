Польща закриває кордон для іноземців, зупиняє міжнародне залізничне та авіасполучення

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Водночас пункти пропуску на кордоні буде відкрито, й іноземці зможуть покинути країну.

Міжнародне авіаційне та залізничне сполучення буде призупинено в ніч із 14 на 15 березня.

За словами прем'єр-міністра, усі випадки зараження коронавірусом у Польщі "імпортовані" ззовні, тому влада вживає настільки радикальні заходи, щоб вірус надалі не проникав у країну.

Читайте також: Зеленський закликав українців не панікувати у зв'язку з коронавірусом, дотримуватися гігієни і самоізолюватись у разі навіть легких симптомів

Однак дефіциту товарів у країні не буде, оскільки вантажні перевезення здійснюватимуть у звичайному режимі. Внутрішнє авіаційне та залізничне сполучення також залишаться без змін.

Польський кордон також буде відкрито для самих поляків, які будуть повертатися в країну на особистих автомобілях. Але після перетину кордону вони зобов'язані пройти 14-денний карантин.

У торгових центрах працюватимуть лише продовольчі магазини, банки, аптеки, магазини із засобами особистої гігієни.

Ресторани, клуби, паби, бари і казино також буде закрито. Масові зібрання обмежать до 50 людей.

Вчора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.