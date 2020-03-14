Матір і двох дітей у Чернівцях госпіталізували з підозрою на Covid-19

Про це повідомили у фейсбуці Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що людину, яка повернувся з Італії, також госпіталізували з підозрою на коронавірус. Саме після контакту з нею у матері і двох дітей підвищилася температура тіла.

"Учора пізно ввечері в Чернівецькій області госпіталізовано трьох людей із підвищеною температурою тіла - матір і двох дітей. За кордоном не перебували. Але мали контакт із людиною, яка повернулася з Італії і яку госпіталізували напередодні з підозрою на Covid-19. Епідеміологічне розслідування триває. З'ясовуються контактні особи", - написали в повідомленні.

Також у Чернівецьку обласну лікарню звернувся чоловік із підозрою на пневмонію. 29 лютого він повернувся в Україну з Італії. Зараз йому надають медичну допомогу.

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За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.