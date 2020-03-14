COVID-19: українські дипустанови в низці країн тимчасово припиняють прийом громадян

Відповідні повідомлення оприлюднили пресслужби низки дипломатичних установ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з розпорядженням Міністерства закордонних справ України, Генеральне консульство України в Мілані з 16 березня 2020 року припиняє прийом громадян і видачу документів. Про відновлення прийому громадян буде вчасно повідомлено на сторінках Генерального консульства в соціальних мережах і на сторінці онлайн-запису", - повідомляє генконсульство України в Мілані.

Про припинення прийому громадян до 20 березня повідомили також Генеральне консульство України в Кракові, Генеральне консульство України в м. Порту (Португалія), Генеральне консульство України в Стамбулі, Консульство України в Анталії та Консульство України в Единбурзі.

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Також про припинення прийому громадян на період із 16 до 20 березня включно повідомила консульська служба посольства України у Франції.

З метою мінімізації ризиків зараження коронавірусом громадян України та іноземних відвідувачів, а також гарантування особистої безпеки співробітників посольства, припинило консульський прийом посольство України в США.

Про припинення прийому громадян повідомило також посольство України в Угорщині. "Про дату відновлення консульського прийому буде поінформовано додатково", - повідомляє пресслужба посольства.

Генеральне консульство України в Барселоні оголосило про перехід на дистанційний режим роботи.

"З 00:00 14 березня ГКУ в Барселоні скасовує прийом громадян в установі як за попереднім записом, так і в порядку "живої черги", крім екстрених випадків", - повідомляють у консульстві.

У разі виникнення екстрених ситуацій громадянам України рекомендують звертатися на гарячі лінії дипломатичних установ телефоном.

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За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.