Зеленський привітав українських добровольців: "Ви ті, хто зробив перший мужній крок на захист України"

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вкрай важливим для нас є збереження світлої пам'яті про героїв-добровольців, адже доки жива пам'ять про тих, хто зробив перший мужній крок на захист України в тяжкий для неї час, хто віддав найцінніше - своє життя, доти не згасне воля до боротьби за наше майбутнє, майбутнє наших дітей", - підкреслив він.

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Зеленський нагадав, що підписав прийнятий Верховною Радою в грудні 2019 року закон, що надає добровольцям статус учасників бойових дій, і зазначив, що перші добровольці вже отримали посвідчення.

"Завдяки самовідданості й героїзму, продемонстрованим воїнами-добровольцями у боях із російським агресором, добровольчий рух назавжди увійшов в історію України й надалі залишатиметься підтвердженням волелюбності українського народу та незламності його духу", - заявив президент.

"Я щиро вдячний за те, що й сьогодні багато хто з вас, набувши безцінного досвіду, продовжує виконувати бойові завдання на сході Батьківщини у складі оновленого українського війська", - додав він.

Зеленський також закликав Кабінет Міністрів активізувати роботу зі створення Меморіалу українських героїв і Національного меморіального комплексу для вшанування пам'яті загиблих під час бойових дій на сході України.

"Прошу також опрацювати питання заснування відомчої нагороди для відзначення учасників добровольчого руху", - заявив президент.

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День українського добровольця відзначається 14 березня, в річницю прибуття 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом було сформовано 1-й БОП НГУ ім. Кульчицького.

17 січня 2017 року Верховна Рада України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості прийняла постанову "Про встановлення Дня українського добровольця".



