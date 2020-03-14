Добровольці зібралися в Києві на Марш патріотів: "Ані кроку назад! Припинити політику капітуляції!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми пройдемо через Майдан вулицями Грушевського, Шовковичною, Інститутською, Банковою і Алеєю Небесної Сотні. У рамках заходу ми передамо наступні вимоги до президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради:
1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ!
2. Пріоритетний розвиток сектора оборони і сучасних озброєнь для українського війська!
3. Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей із ворогом за рахунок інтересів України!
4. Ні "Нормандії" без Криму!
5. Росія мусить заплатити за руйнування на Донбасі і в Криму!
6. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!
7. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!
8. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
9. Стоп реваншу! Колаборантам та пропагандистам Кремля - тюрми! - йдеться в коментарі на сторінці заходу у фейсбуці.
Фото/відео - Олег Богачук