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14.03.20 12:28

Росія - не "проблемний сусід", а "екзистенційний ворог", її мета - знищення України, - Зеркаль

Колишній заступник міністра закордонних справ України, нині радник голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль озвучила думку про ідею створення координаційної ради з терористами.

Росія - не "проблемний сусід", а "екзистенційний ворог", її мета - знищення України, - Зеркаль

Про це Зеркаль написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумно, навіть гірше. Замість ретельної роботи щодо об'єднання суспільства його продовжують розривати на шматки і послідовно насаджувати наративи російської пропаганди. Чи свідомо це робиться? Вже зрозуміло, що так", - вважає Зеркаль.

Ексдипломат впевнена, що спроби домогтися миру, підмінивши окупацію Криму і сходу України "внутрішнім конфліктом", матимуть трагічні наслідки для українського суспільства і держави.

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"Українці завжди боролися за свободу та гідність, у цьому і полягає головна відмінність між Україною і Росією. У нас різні політичні культури. Саме тому і виникає постійне протистояння дискурсу свободи і дискурсу несвободи, яке є ціннісним протистоянням двох систем, двох різних способів життя та різних систем, які перебувають у гострому зіткненні", - написала Зеркаль.

"Росія - це не проблемний сусід, із яким можна домовитися, "просто переставши стріляти", а "екзистенційний ворог", метою якого є повне знищення Української держави", - додала вона.

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11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Росія - не проблемний сусід, а екзистенційний ворог, її мета - знищення України, - Зеркаль 01

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