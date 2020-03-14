COVID-19: Шмигаль скликав екстрене закрите засідання Кабміну

Про це Шмигаль написав на своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прем'єр попередив, що засідання відбудеться в закритому режимі, оскільки "розглядатимуться документи з обмеженим доступом". Водночас він підкреслив, що прийматимуть ініціативи винятково президента Володимира Зеленського.

Серед питань, які розглянуть, такі: закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня; припинення в'їзду на територію України іноземців упродовж двох тижнів із 16 березня; закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня.

Крім того, чиновники розглянуть питання фінансування Мінфіном виготовлення тестів для діагностики коронавірусу Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України для передачі Міністерству охорони здоров'я, а також забезпечення необхідними засобами захисту медиків, правоохоронців та рятувальників.

На порядку денному, окрім іншого, стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим; виділення коштів МОЗ для закупівлі необхідних засобів медичного призначення для населення; забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних із протидією поширенню COVID-19; запровадження в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів із гуманітарною допомогою для організації боротьби з COVID-19.

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За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.