Українські дипломати прийматимуть звернення громадян не лише телефоном, але також на мейл і через соцмережі

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.
Наводимо його текст повністю.
"Шановні громадяни України!
Багато хто з вас останнмиі днями не могли додзвонитися на гарячі лінії і були змушені довго чекати. Перепрошуємо за ці незручності. Опрацьовуються абсолютно всі дзвінки. На жаль, черга може бути довгою, бо лінії перевантажено їхньою кількістю.
Що робити?
Якщо ви в Україні, напишіть електронного листа на цю адресу: cons_or@mfa.gov.ua. Ні, це не адреса, де листи зникають. Це електронна адреса, де на них справді відповідають.
Якщо ви за кордоном, зайдіть на сторінку посольства або консульства України у вашій країні перебування. На ній ви знайдете адресу електронної пошти та посилання на сторінки в соціальних мережах.
Ви можете написати своє звернення за цією адресою або в повідомлення цих сторінок. Навіть на вихідних. Навіть увечері чи вночі.
Для цілодобового реагування в умовах особливого режиму роботи видано спеціальне розпорядження МЗС.
Насамкінець, хоч і черги, але телефон гарячої лінії також продовжує працювати: +38 (044) 238-16-57".