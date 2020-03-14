Висловлювання в інтернеті, що "від грипу помирає більше людей", - безглузда дурниця, - інфекціоніст Кобевко з Чернівців

Про це "Громадському радіо" розповіла лікар-інфекціоніст із Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко, інформує Цензор.НЕТ.

"Висловлювання людей в інтернеті про те, що "від грипу помирає більше людей, тому не варто панікувати", - це, можна сказати, безглузда дурниця", - сказала вона.

За словами Кобевко, порівнювати COVID-19 із грипом не можна.

"У нас є ретельна діагностика грипу, є специфічне лікування. Тому зараз у нас немає смертельних випадків від пневмоній, які були викликані грипом A/H1N1. Це основний момент, який ми маємо розуміти", - пояснила лікар.

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Те, що від коронавірусу вмирають лише літні люди, - міф, вважає інфекціоніст.

"Зараз ми маємо забути про те, що хворіють тільки люди старшого віку. Дуже багато чомусь українських вчених, які працюють в університетах, кажуть таку річ. Я читала сьогодні про Румунію, там захворіли двоє дівчат, яким по 23 роки. Ми не можемо точно стверджувати, що вірус вражає лише людей похилого віку. Але у літніх людей більше супутньої патології. У них може бути погіршення або загострення хронічних патологій", - розповіла вона.

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Експрес-тести на коронавірус, за словами Кобевко, не є точним методом діагностики.

"Є велика різниця між експрес-тестами і тестами на полімеразну ланцюгову реакцію. ПЛР-тести визначають частинку РНК, генетичну частинку вірусу, вони є точнішими, аніж ті, які виробляють у Києві і в усьому світі. Експрес-тести - на антитіла, білки, які виділяються після інфікування. Вони можуть виділятися на певний день. Оскільки вірус не вивчений, ми не можемо точно стверджувати, це може бути і 3, і 6 день захворювання. Негативний експрес-тест не дає 100% гарантії", - пояснила вона.

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Кобевко каже, що МОЗ та місцеві чиновники від медицини запізнилися з реакцією на коронавірус.

"Я публікувала перші повідомлення (про коронавірус. - Ред.) у фейсбуці, за що отримала від керівництва на місцях попередження. Мовляв, я роблю дуже неправильні речі, жодного коронавірусу в Україні не буде і навіть маски нам не потрібні", - розповіла лікар.