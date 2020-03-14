"Раду на карантин. Єрмака у відставку", - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Перед будівлею Офісу президента лунають заклики: "Раду на карантин. Єрмака у відставку".

Учасники маршу зачитали список вимог і виступили з промовою, в якій, зокрема, закликали владу припинити політику капітуляції, зупинити політичні переслідування добровольців, військових і волонтерів, а також припинити реванш п'ятої колони Кремля.

Командир штурмової роти батальйону ЗСУ "Айдар" Ігор Лапін заявив, що в разі прийняття Радою у вівторок "зрадницьких законів" про вибори в ОРДЛО й амністію бойовикам, буде оголошено акцію громадянської непокори.

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Фото - Олег Богачук