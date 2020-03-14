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14.03.20 13:46

"Раду на карантин. Єрмака у відставку", - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ветерани війни на Донбасі пройшлися Маршем патріотів центром Києва і досягли фінальної точки маршруту - Офісу президента, де вони хочуть передати список вимог главі держави.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Перед будівлею Офісу президента лунають заклики: "Раду на карантин. Єрмака у відставку".

Учасники маршу зачитали список вимог і виступили з промовою, в якій, зокрема, закликали владу припинити політику капітуляції, зупинити політичні переслідування добровольців, військових і волонтерів, а також припинити реванш п'ятої колони Кремля.

Командир штурмової роти батальйону ЗСУ "Айдар" Ігор Лапін заявив, що в разі прийняття Радою у вівторок "зрадницьких законів" про вибори в ОРДЛО й амністію бойовикам, буде оголошено акцію громадянської непокори.

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Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 01
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 02
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 03
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 04
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 05
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 06
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 07
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 08
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 09
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 10
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 11
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 12
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 13
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 14
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 15
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 16
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 17
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 18
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 19
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 20
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 21
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 22
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 23
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 24
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 25
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 26
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 27
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 28
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 29
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 30
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 31
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 32
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 33
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 34
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 35
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 36
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 37
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 38
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 39
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 40
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 41
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 42
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 43
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 44
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 45
Раду на карантин. Єрмака у відставку, - Марш патріотів прибув під ОП для передачі вимог 46

Фото - Олег Богачук

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