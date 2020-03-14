Від початку доби на Донбасі - 4 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На Луганському напрямку з опівночі російсько-окупаційні війська випустили 3 міни з міномета калібру 82 мм, а також вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Новолуганського.

Після 2:00 на позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Шуми розірвалися 6 мін калібру 120 мм і 24 міни калібру 82 мм, противник також застосував кулемет великого калібру.

Читайте також: Терористи обстріляли ділянку розведення сил №3 Богданівка-Петрівське, - штаб ООС

На Донецькому напрямку окупанти після 6:00 зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і кулеметів обстріляли захисників Березового.

А близько 9:00 випустили 5 мін калібру 82 мм по наших позиціях у районі Старогнатівки.

За наявною наразі інформацією, втрат із нашого боку немає.

Читайте також: Жінку, яку підозрюють у причетності до "ЛДНР", затримали на Донбасі, - МВС